Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
на пороге перезагрузки
топ заведений для выпускников
достижения фермеров
кадры решают всё
оксана филиппова интервью
Оплатить ЖКХ через Госуслуги
модульный отдых
по мотивам Пушкина
где в Пскове получить права
баня «Гельдт» долгожданное открытие
ENERGY кешбэк-игра
вкусное Пушкиногорье
карта отдыха и туризма
дело ФАПное
экзотика агротуризм
очаги культуры
 
 
 
ещё Общество 21.06.2024 12:380 Антитеррористические учения прошли на аэродроме в Псковской области 23.06.2024 22:000 В России разработали систему, передающую информацию о здоровье сотрудников 23.06.2024 21:000 Жителям Псковской области напомнили действия при обнаружении пожара 23.06.2024 20:460 Михаил Ведерников выразил соболезнования родным и близким погибших в Севастополе и Махачкале 23.06.2024 19:400 Вакансии полицейского и полицейского водителя открыты в полиции Пскова 23.06.2024 16:420 Псковские школьники защитили исследовательские проекты
 
 
 
Самое популярное 20.06.2024 14:580 Муж убил жену в доме на улице Юности в Пскове 20.06.2024 10:450 Пятый этаж дома на улице Юности в Пскове залит кровью. ФОТО 21.06.2024 10:580 Женщина умерла на площади Ленина в Пскове 19.06.2024 20:560 Торнадо срывает крыши с домов в Невельском округе 17.06.2024 11:590 Умер псковский природоохранный прокурор Павел Михайлов
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

В России разработали систему, передающую информацию о здоровье сотрудников

23.06.2024 22:00|ПсковКомментариев: 0

Систему, передающую работодателям обезличенную информацию о здоровье сотрудников, разработали в России - такой модуль прогнозной аналитики поможет улучшить корпоративные программы здоровья, рассказали в НТИ.

«Компания-участник НТИ Хелснет Webiomed выпустила новый модуль прогнозной аналитики для промышленной медицины, позволяющий наглядно и оперативно получать информацию о распределении численности работников предприятий по группам риска, факторам риска, контролю профилактических мероприятий и прогнозам развития здоровья в разрезе структурных подразделений, мест работы и медицинских организаций прикрепления», - сообщили там.

Коммерческий директор компании Андрей Саликов пояснил, что аналитический модуль представляет собой программное обеспечение. Он позволяет службам охраны здоровья и HR-руководителям внедрить в своих организациях выявление рисков, связанных со здоровьем сотрудников, что также позволит повысить эффективность затрат предприятия на охрану здоровья, пишет РИА Новости. При этом все данные обезличены - работодатель увидит их только в общем виде: например в разрезе цехов, подразделений, прикреплений к медицинским организациям.

В свою очередь сервис работает на основе сформированных цифровых двойников пациентов - данных, полученных из электронных медицинских карт, где хранятся не только записи о состоянии здоровья, но и социально-бытовые и профессионально-трудовые данные. После - с помощью специальных алгоритмов и моделей машинного обучения - эти совокупные данные анализируются и формируется аналитика.

«Например, если работодатель видит, что у многих сотрудников повышенный холестерин, он может скорректировать ассортимент блюд в столовой и таким образом помочь своим сотрудникам скорректировать свое здоровье… Медицинская организация, в свою очередь, сможет у себя сформировать список таких пациентов, а затем уделить им внимание, усилить необходимые профилактические меры», - добавили в НТИ.

Саликов же подчеркнул, что такие сведения могут помочь предприятию вывести корпоративную программу здоровья на персональный уровень, подбирая для работников индивидуальные меры реагирования, в том числе дополнительное профилактическое лечение, индивидуальные страховые программы или углубленное обследование и наблюдение.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Принимаете ли вы участие в многочисленных фестивалях?
В опросе приняло участие 184 человека
23.06.2024, 22:000 В России разработали систему, передающую информацию о здоровье сотрудников 23.06.2024, 21:400 Полиция продолжает розыск псковича с «шишкой» на руке 23.06.2024, 21:200 Кому противопоказан гипноз, объяснил психолог 23.06.2024, 21:000 Жителям Псковской области напомнили действия при обнаружении пожара
23.06.2024, 20:540 Вооруженные боевики напали на два православных храма, синагогу и пост ДПС в Дербенте и Махачкале 23.06.2024, 20:460 Михаил Ведерников выразил соболезнования родным и близким погибших в Севастополе и Махачкале 23.06.2024, 20:400 Эксперт рассказал о правилах пользования пляжами с домашними питомцами 23.06.2024, 20:230 Пенсионер в камуфляжной кепке пропал в Пскове
23.06.2024, 20:010 Всех желающих приглашают потрудиться на подворье обители в поселке Замошье Псковского района 23.06.2024, 19:400 Вакансии полицейского и полицейского водителя открыты в полиции Пскова 23.06.2024, 19:200 В РВИО рассказали об операции «Багратион» 23.06.2024, 19:000 Митрополит Арсений возглавил престольное торжество в Троицком соборе
23.06.2024, 18:430 Изготовить кольчугу сможет каждый желающий на фестивале «Довмонт Псковский» 23.06.2024, 18:200 Псковские футболисты забили 8 мячей на первенстве юношеской лиги Северо-Запада 23.06.2024, 18:000 Кулинары поделились рецептами, в которые стоит добавлять черешню 23.06.2024, 17:401 Закрытый погранпереход в Нарве спровоцировал очереди на границе с Псковской областью
23.06.2024, 17:200 Юрист рассказал о рисках приобретения апартаментов 23.06.2024, 16:580 Около 150 гребцов принимают участие в соревнованиях по академической гребле «Псковская регата» 23.06.2024, 16:420 Псковские школьники защитили исследовательские проекты 23.06.2024, 16:210 Более 120 человек пострадали в результате ракетного удара ВСУ по пляжу в Севастополе
23.06.2024, 16:011 Раскрыто, как вырастут тарифы на ЖКУ после долгих «каникул» 23.06.2024, 15:400 Умерла почетный работник сферы образования РФ, педагог псковского лицея Елена Горохова 23.06.2024, 15:200 Продолжаются текущие ремонтные работы в Куньинском филиале Псковской областной больницы 23.06.2024, 15:000 Эксперт напомнила, на какие льготы могут рассчитывать пенсионеры
23.06.2024, 14:400 Профильная смена для психолого-педагогических классов Псковской области завершилась в центре «Вега» 23.06.2024, 14:220 Похожий на снаряд предмет нашли ягодники в лесу по направлению к Гдову 23.06.2024, 14:030 Один ребенок заразился боррелиозом после укуса клеща в Псковской области 23.06.2024, 13:400 Audi столкнулась с фурой вблизи Опочки
23.06.2024, 13:250 Врач назвала безопасную длительность купания 23.06.2024, 13:051 Связанных с Пригожиным медиаменеджеров задержали по заявлению заслуженного работника СМИ Псковской области 23.06.2024, 13:010 До +25 градусов ожидается в Псковской области днем 24 июня 23.06.2024, 12:390 Экономист рассказала, кто из россиян получает «пенсию мечты»
23.06.2024, 12:190 Псковские байкеры собрали 2 килограмма монет для изготовления памятного знака подвигу советского народа 23.06.2024, 12:001 Большинство псковичей считает, что сбережения стоит хранить в отечественной валюте - опрос 23.06.2024, 11:400 Митрополит Арсений возглавил всенощное бдение в псковском Троицком соборе 23.06.2024, 11:200 Названы опасные последствия употребления энергетиков
23.06.2024, 11:000 Кинолог предупредил об опасности открытых окон для собак 23.06.2024, 10:400 Борис Елкин поздравил православных с праздником Святой Троицы 23.06.2024, 10:230 Мемориал героям Великой Отечественной войны появился в деревне Остров Плюсского района 23.06.2024, 10:000 Георгий Василевич вошёл в обновлённый состав Общественного совета при Россотрудничестве
23.06.2024, 09:400 В Счетной палате рассказали о снижении потребления воды в России 23.06.2024, 09:200 Костюмированное шествие и выступления комиков ждут гостей фестиваля «Виноград» в Пскове 23.06.2024, 09:000 Святую Троицу отмечают православные христиане 22.06.2024, 22:000 С трудом передвигающегося мужчину продолжают разыскивать в Пскове
22.06.2024, 21:400 Оксана Лут рассказала о результатах работы с фермерским сообществом на «Всероссийском Дне поля» 22.06.2024, 21:200 Овладеть техникой и навыками стрельбы из лука смогут гости фестиваля «Довмонт Псковский» 22.06.2024, 21:000 Два жителя Псковской области лишились доступа к «Госуслугам» из-за действий мошенников 22.06.2024, 20:430 Делегация Псковской области работает на «Всероссийском дне поля – 2024»
22.06.2024, 20:200 Юные таланты под эгидой Фонда Спивакова дали концерт в «Михайловском» 22.06.2024, 20:010 Борис Елкин: В День памяти и скорби мы вспоминаем героев Великой Отечественной войны 22.06.2024, 19:410 Роскомнадзору разрешили самостоятельно блокировать «зеркала» запрещенных сайтов 22.06.2024, 19:200 Кратковременные дожди прогнозируют в Псковской области 23 июня
22.06.2024, 19:000 В 50 российских вузах установят доплаты для около 7,5 тыс. преподавателей 22.06.2024, 18:420 Умер заслуженный артист России Михаил Мальцев 22.06.2024, 18:210 В России заявления о регистрации по месту жительства можно подавать по доверенности 22.06.2024, 18:000 Детский коллектив «Зангезур» выступил на фестивале «Виноград» с кавказскими танцами
22.06.2024, 17:400 Псковские приставы провели спортивный праздник для детей 22.06.2024, 17:191 Все поисковики будут обеспечивать пользователям «право на забвение» в сети 22.06.2024, 17:000 Фермеры смогут размещать туристов в гостевых домах на сельхозземлях 22.06.2024, 16:421 Второй день эногастрономической ярмарки «Виноград» проходит в Пскове
22.06.2024, 16:210 Путин подписал закон, позволяющий выбирать исполнителя соцзаказа 22.06.2024, 16:000 Юбилейный творческий вечер прошел в библиотеке на улице Конной в Пскове 22.06.2024, 15:390 В России вводятся ограничения на применение плавающей ставки по кредиту 22.06.2024, 15:230 Сенатор рекомендовал службам доставки ввести штрафы для курьеров, нарушающих ПДД
22.06.2024, 15:011 Настоятель псковского Храма рассказал прихожанам как противодействовать мошенникам 22.06.2024, 14:400 Традиционная патриотическая акция «Свеча памяти» прошла в Острове 22.06.2024, 14:190 В Музее Победы презентовали награду для заслуженных лесников 22.06.2024, 14:000 Псковский музей присоединился к Всероссийской акции «Минута молчания»
22.06.2024, 13:400 РЖД внесла ряд новшеств в систему перевозок животных 22.06.2024, 13:211 Псковские росгвардейцы приняли участие в мемориальной акции «Свеча Памяти» 22.06.2024, 13:001 Михаил Ведерников и Александр Котов возложили цветы к Могиле Неизвестного солдата 22.06.2024, 12:381 Большое богатство: Мать-героиня из Пскова рассказала, как воспитала 14 детей
22.06.2024, 12:155 Михаилу Ефремову предложат освобождение взамен на участие в военной операции - Shot 22.06.2024, 11:480 Эксперт оценил уровень инфраструктуры для путешествий по России 22.06.2024, 11:331 Ремонт памятника Александру Матросову завершился в Великих Луках 22.06.2024, 11:102 Александр Борисов: Мы должны через века пронести память о жертвах  и подвигах наших предков во время Великой Отечественной войны
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru