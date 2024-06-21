Общество

В России разработали систему, передающую информацию о здоровье сотрудников

Систему, передающую работодателям обезличенную информацию о здоровье сотрудников, разработали в России - такой модуль прогнозной аналитики поможет улучшить корпоративные программы здоровья, рассказали в НТИ.

«Компания-участник НТИ Хелснет Webiomed выпустила новый модуль прогнозной аналитики для промышленной медицины, позволяющий наглядно и оперативно получать информацию о распределении численности работников предприятий по группам риска, факторам риска, контролю профилактических мероприятий и прогнозам развития здоровья в разрезе структурных подразделений, мест работы и медицинских организаций прикрепления», - сообщили там.

Коммерческий директор компании Андрей Саликов пояснил, что аналитический модуль представляет собой программное обеспечение. Он позволяет службам охраны здоровья и HR-руководителям внедрить в своих организациях выявление рисков, связанных со здоровьем сотрудников, что также позволит повысить эффективность затрат предприятия на охрану здоровья, пишет РИА Новости. При этом все данные обезличены - работодатель увидит их только в общем виде: например в разрезе цехов, подразделений, прикреплений к медицинским организациям.

В свою очередь сервис работает на основе сформированных цифровых двойников пациентов - данных, полученных из электронных медицинских карт, где хранятся не только записи о состоянии здоровья, но и социально-бытовые и профессионально-трудовые данные. После - с помощью специальных алгоритмов и моделей машинного обучения - эти совокупные данные анализируются и формируется аналитика.

«Например, если работодатель видит, что у многих сотрудников повышенный холестерин, он может скорректировать ассортимент блюд в столовой и таким образом помочь своим сотрудникам скорректировать свое здоровье… Медицинская организация, в свою очередь, сможет у себя сформировать список таких пациентов, а затем уделить им внимание, усилить необходимые профилактические меры», - добавили в НТИ.

Саликов же подчеркнул, что такие сведения могут помочь предприятию вывести корпоративную программу здоровья на персональный уровень, подбирая для работников индивидуальные меры реагирования, в том числе дополнительное профилактическое лечение, индивидуальные страховые программы или углубленное обследование и наблюдение.