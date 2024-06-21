Общество

Умерла почетный работник сферы образования РФ, педагог псковского лицея Елена Горохова

На 51-м году жизни после продолжительной болезни скончалась почётный работник сферы образования РФ, заместитель директора по учебно-воспитательной работе, учитель русского языка и литературы Погранично-таможенно-правового лицея города Пскова Елена Горохова. Об этом сообщили в лицее.

Фото: Погранично-таможенно-правовой лицей города Пскова

«Елена Анатольевна была замечательным, неординарным человеком и талантливым педагогом. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Елены Анатольевны», - рассказали коллеги.

Прощание состоится 25 июня в 11.00 в церкви Богоявления Господня с Запсковья, улица Герцена, 7.