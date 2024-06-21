Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
шоу каскадеров
оксана филиппова интервью
Оплатить ЖКХ через Госуслуги
модульный отдых
топ заведений для выпускников
обзор
Господин Рейтингомер
на пороге перезагрузки
ENERGY кешбэк-игра
творог правда и мифы
очаги культуры
кадры решают всё
Кабельный потенциал
экзотика агротуризм
где в Пскове получить права
баня «Гельдт» долгожданное открытие
 
 
 
ещё Общество 21.06.2024 12:380 Антитеррористические учения прошли на аэродроме в Псковской области 23.06.2024 16:420 Псковские школьники защитили исследовательские проекты 23.06.2024 15:400 Умерла почетный работник сферы образования РФ, педагог псковского лицея Елена Горохова 23.06.2024 15:200 Продолжаются текущие ремонтные работы в Куньинском филиале Псковской областной больницы 23.06.2024 14:400 Профильная смена для психолого-педагогических классов Псковской области завершилась в центре «Вега» 23.06.2024 13:010 До +25 градусов ожидается в Псковской области днем 24 июня
 
 
 
Самое популярное 20.06.2024 14:580 Муж убил жену в доме на улице Юности в Пскове 20.06.2024 10:450 Пятый этаж дома на улице Юности в Пскове залит кровью. ФОТО 21.06.2024 10:580 Женщина умерла на площади Ленина в Пскове 19.06.2024 20:560 Торнадо срывает крыши с домов в Невельском округе 17.06.2024 11:590 Умер псковский природоохранный прокурор Павел Михайлов
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Умерла почетный работник сферы образования РФ, педагог псковского лицея Елена Горохова

23.06.2024 15:40|Псков

На 51-м году жизни после продолжительной болезни скончалась почётный работник сферы образования РФ, заместитель директора по учебно-воспитательной работе, учитель русского языка и литературы Погранично-таможенно-правового лицея города Пскова Елена Горохова. Об этом сообщили в лицее. 

Фото: Погранично-таможенно-правовой лицей города Пскова

«Елена Анатольевна была замечательным, неординарным человеком и талантливым педагогом. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Елены Анатольевны», - рассказали коллеги.

Прощание состоится 25 июня в 11.00 в церкви Богоявления Господня с Запсковья, улица Герцена, 7.

Источник: Псковская Лента Новостей
Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Принимаете ли вы участие в многочисленных фестивалях?
В опросе приняло участие 174 человека
23.06.2024, 16:420 Псковские школьники защитили исследовательские проекты 23.06.2024, 16:210 Более 120 человек пострадали в результате ракетного удара ВСУ по пляжу в Севастополе 23.06.2024, 16:010 Раскрыто, как вырастут тарифы на ЖКУ после долгих «каникул» 23.06.2024, 15:400 Умерла почетный работник сферы образования РФ, педагог псковского лицея Елена Горохова
23.06.2024, 15:200 Продолжаются текущие ремонтные работы в Куньинском филиале Псковской областной больницы 23.06.2024, 15:000 Эксперт напомнила, на какие льготы могут рассчитывать пенсионеры 23.06.2024, 14:400 Профильная смена для психолого-педагогических классов Псковской области завершилась в центре «Вега» 23.06.2024, 14:220 Похожий на снаряд предмет нашли ягодники в лесу по направлению к Гдову
23.06.2024, 14:030 Один ребенок заразился боррелиозом после укуса клеща в Псковской области 23.06.2024, 13:400 Audi столкнулась с фурой вблизи Опочки 23.06.2024, 13:250 Врач назвала безопасную длительность купания 23.06.2024, 13:051 Связанных с Пригожиным медиаменеджеров задержали по заявлению заслуженного работника СМИ Псковской области
23.06.2024, 13:010 До +25 градусов ожидается в Псковской области днем 24 июня 23.06.2024, 12:390 Экономист рассказала, кто из россиян получает «пенсию мечты» 23.06.2024, 12:190 Псковские байкеры собрали 2 килограмма монет для изготовления памятного знака подвигу советского народа 23.06.2024, 12:001 Большинство псковичей считает, что сбережения стоит хранить в отечественной валюте - опрос
23.06.2024, 11:400 Митрополит Арсений возглавил всенощное бдение в псковском Троицком соборе 23.06.2024, 11:200 Названы опасные последствия употребления энергетиков 23.06.2024, 11:000 Кинолог предупредил об опасности открытых окон для собак 23.06.2024, 10:400 Борис Елкин поздравил православных с праздником Святой Троицы
23.06.2024, 10:230 Мемориал героям Великой Отечественной войны появился в деревне Остров Плюсского района 23.06.2024, 10:000 Георгий Василевич вошёл в обновлённый состав Общественного совета при Россотрудничестве 23.06.2024, 09:400 В Счетной палате рассказали о снижении потребления воды в России 23.06.2024, 09:200 Костюмированное шествие и выступления комиков ждут гостей фестиваля «Виноград» в Пскове
23.06.2024, 09:000 Святую Троицу отмечают православные христиане 22.06.2024, 22:000 С трудом передвигающегося мужчину продолжают разыскивать в Пскове 22.06.2024, 21:400 Оксана Лут рассказала о результатах работы с фермерским сообществом на «Всероссийском Дне поля» 22.06.2024, 21:200 Овладеть техникой и навыками стрельбы из лука смогут гости фестиваля «Довмонт Псковский»
22.06.2024, 21:000 Два жителя Псковской области лишились доступа к «Госуслугам» из-за действий мошенников 22.06.2024, 20:430 Делегация Псковской области работает на «Всероссийском дне поля – 2024» 22.06.2024, 20:200 Юные таланты под эгидой Фонда Спивакова дали концерт в «Михайловском» 22.06.2024, 20:010 Борис Елкин: В День памяти и скорби мы вспоминаем героев Великой Отечественной войны
22.06.2024, 19:410 Роскомнадзору разрешили самостоятельно блокировать «зеркала» запрещенных сайтов 22.06.2024, 19:200 Кратковременные дожди прогнозируют в Псковской области 23 июня 22.06.2024, 19:000 В 50 российских вузах установят доплаты для около 7,5 тыс. преподавателей 22.06.2024, 18:420 Умер заслуженный артист России Михаил Мальцев
22.06.2024, 18:210 В России заявления о регистрации по месту жительства можно подавать по доверенности 22.06.2024, 18:000 Детский коллектив «Зангезур» выступил на фестивале «Виноград» с кавказскими танцами 22.06.2024, 17:400 Псковские приставы провели спортивный праздник для детей 22.06.2024, 17:191 Все поисковики будут обеспечивать пользователям «право на забвение» в сети
22.06.2024, 17:000 Фермеры смогут размещать туристов в гостевых домах на сельхозземлях 22.06.2024, 16:421 Второй день эногастрономической ярмарки «Виноград» проходит в Пскове 22.06.2024, 16:210 Путин подписал закон, позволяющий выбирать исполнителя соцзаказа 22.06.2024, 16:000 Юбилейный творческий вечер прошел в библиотеке на улице Конной в Пскове
22.06.2024, 15:390 В России вводятся ограничения на применение плавающей ставки по кредиту 22.06.2024, 15:230 Сенатор рекомендовал службам доставки ввести штрафы для курьеров, нарушающих ПДД 22.06.2024, 15:011 Настоятель псковского Храма рассказал прихожанам как противодействовать мошенникам 22.06.2024, 14:400 Традиционная патриотическая акция «Свеча памяти» прошла в Острове
22.06.2024, 14:190 В Музее Победы презентовали награду для заслуженных лесников 22.06.2024, 14:000 Псковский музей присоединился к Всероссийской акции «Минута молчания» 22.06.2024, 13:400 РЖД внесла ряд новшеств в систему перевозок животных 22.06.2024, 13:211 Псковские росгвардейцы приняли участие в мемориальной акции «Свеча Памяти»
22.06.2024, 13:001 Михаил Ведерников и Александр Котов возложили цветы к Могиле Неизвестного солдата 22.06.2024, 12:381 Большое богатство: Мать-героиня из Пскова рассказала, как воспитала 14 детей 22.06.2024, 12:155 Михаилу Ефремову предложат освобождение взамен на участие в военной операции - Shot 22.06.2024, 11:480 Эксперт оценил уровень инфраструктуры для путешествий по России
22.06.2024, 11:331 Ремонт памятника Александру Матросову завершился в Великих Луках 22.06.2024, 11:101 Александр Борисов: Мы должны через века пронести память о жертвах  и подвигах наших предков во время Великой Отечественной войны 22.06.2024, 10:451 Бесплатно постить экспозицию «Псковский край в годы Великой Отечественной войны» могут посетители музея 22 июня 22.06.2024, 10:190 Уровень одобрения микрозаймов для ИТ-специалистов вырос до 67,1 процента
22.06.2024, 10:000 Исследования на добровольцах вакцины от рака начнут в России в 2025 году 22.06.2024, 09:401 Михаил Ведерников: Мы отдаем дань уважения всем павшим в жестокой схватке с фашистами и склоняем голову перед поколением победителей 22.06.2024, 09:200 Мастер-классы и живые выступления ждут гостей эногастрономической ярмарки «Виноград» в Пскове 22.06.2024, 09:000 День памяти и скорби отмечают 22 июня
21.06.2024, 22:390 Память Виктора Цоя почтили в Пскове в день его рождения 21.06.2024, 22:280 «Огненные картины войны» зажгли в Псковской области 21.06.2024, 22:000 Почти 20 тонн импортных фруктов не прошли фитосанитарный контроль в Псковской области 21.06.2024, 21:400 Новоржевскую администрацию обязали обеспечить жильем пожилую женщину-инвалида и ее дочь
21.06.2024, 21:210 Режиссера Романа Качанова* признали иноагентом 21.06.2024, 21:200 Более 400 псковичей подали заявки на переобучение по нацпроекту «Демография» 21.06.2024, 21:000 В Пскове завершилось профессиональное обучение сотрудников территориальных органов ФСИН России 21.06.2024, 20:400 Великолучанка заплатит штраф за подделку договора купли-продажи автомобиля
21.06.2024, 20:300 Православное педагогическое сообщество создадут в Псковской епархии 21.06.2024, 20:240 Юнармейцы Великолукского района получили от благотворителей 15 комплектов парадной формы 21.06.2024, 20:200 Более 50 человек по подозрению в правонарушениях задержали псковские росгвардейцы за неделю 21.06.2024, 20:170 Сотни псковичей и гостей города пришли на эногастрономическую ярмарку «Виноград»
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru