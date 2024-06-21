Общество

Почти 100 боеприпасов изъяли псковские росгвардейцы за неделю

14 дел об административном правонарушении возбудили сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы Росгвардии в Псковской области по результатам проверок соблюдения закона об оружии за неделю. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области

Также вынесено пять постановлений о назначении административных штрафов на общую сумму 2 500 рублей.

Всего за минувшую неделю сотрудники подразделений по контролю за оборотом оружия управления Росгвардии по Псковской области провели 42 проверки обеспечения сохранности оружия и боеприпасов. По результатам проведенных мероприятий сотрудниками Росгвардии изъято 7 единиц оружия и 88 боеприпасов.

В ходе профилактических мероприятий сотрудники приняли от граждан в добровольном порядке 6 единиц оружия и 201 боеприпас.