Общество

День города Великие Луки состоится на ВДНХ 27 июня

Город Великие Луки проведет свой день в рамках международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ в Москве 27 июня. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации города Великие Луки, на стенде Псковской области тематические мероприятия будут проходить с 10.00 до 18.00.

Фото здесь и далее: администрация города Великие Луки

Гостей ждет концертная программа с участием хореографических и вокальных коллективов. Для всех желающих пройдут мастер-классы по изготовлению свечей из вощины, посетители смогут сфотографироваться с уменьшенной копией герба Великих Лук и создать макет аэростата своими руками. Также всех гостей павильона ожидает погружение в богатое историческое прошлое Великих Лук, где можно будет познакомиться с биографией и подвигом Героя Советского Союза Александра Матросова. Кроме того, посетители павильона увидят уменьшенную копию памятника Александра Матросова, которая сделана знаменитым скульптором Евгением Вучетичем.

Музыкальное настроение на мероприятии создадут: вокальный ансамбль «Традиция», коллектив «Жемчужина», народный ансамбль «Заряница», и другие креативные творческие объединения нашего города. Кроме того, планируется организовать автограф-сессию с известными великолучанами.

Стенд Псковской области находится в павильоне № 75, посещение бесплатное.

Напомним, выставка «Россия» работает на ВДНХ с 4 ноября прошлого года. В ней принимают участие все регионы России, включая новые территории. Там можно ознакомиться с достижениями каждого субъекта Российской Федерации, узнать о его природных богатствах, посетить мастер-классы, задействовать интерактивные средства, сделать фото во множестве фотозон и многое другое.