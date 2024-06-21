Общество

Сигнал пожарной тревоги прозвучал в Псковском филиале Университета ФСИН России

Сигнал пожарной тревоги, оповестивший всех о начале тренировки по эвакуации людей из административных зданий и жилых помещений, прозвучал для переменного и постоянного состава Псковского филиала Университета ФСИН России сегодня, 26 июня. в 11:00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе учебного заведения.

Фото здесь и далее: пресс-служба Университета ФСИН России по Псковской области

На территорию образовательной организации прибыли 2 единицы пожарной техники ГУ МЧС России по Псковской области, потому что по легенде учений в огне многоэтажного учебного корпуса оказались люди, которые не сумели вовремя покинуть здание.

В результате проведенных в образовательной организации учений все «пострадавшие» спасены, план тушения многоэтажного здания филиала отработан в полном объеме. В ходе тренировки сотрудникам и курсантам напомнили правила пользования первичными средствами пожаротушения.

«Проведение тренировок по эвакуации позволяет проконтролировать, насколько прочно усвоены знания по поведению во время пожара. Важно, чтобы в возникшей критической ситуации люди не поддались панике и не забыли моментально все, что проходили в теории. Понимая, что организация тренировок по эвакуации персонала является важнейшим шагом на пути к пожарной безопасности образовательной организации, проводим эти мероприятия ежеквартально, и с каждым разом действия сотрудников и курсантов становятся более слаженными», – отметила заместитель начальника Псковского филиала Университета ФСИН России по тылу Галина Пасичнюк.