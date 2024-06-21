Общество

Глава Псковского района обсудила развитие кадрового потенциала на онлайн-конференции

Глава Псковского района Наталья Федорова приняла участие в онлайн-конференции федеральной проектной команды по направлению «Кадровый потенциал и популяризация муниципальной службы». Об этом глава района сообщила в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Telegram-канал Натальи Федоровой

Конференция провела ВАРМСУ.

«Работа по развитию кадрового потенциала - очень важное направление . Эта тема была одной из первых, которую мы с коллегами прорабатывали в рамках программы "Муниципальный диалог" более года назад.

Сегодня очень приятно и важно видеть позитивные результаты совместной работы. Наши наработки и предложения "с мест" были учтены», - рассказала Наталья Федорова.





Глава района рассказала, что 2023 году начали реализацию ключевые проекты, созданные по поручению президента Российской Федерации по итогам работы президентского Совета по развитию местного самоуправления. В частности:

всероссийская муниципальная премия «Служение»;

программа развития муниципального кадрового управленческого резерва «Школа мэров»;

проект «Цифровой университет муниципалитетов»;

Всероссийский муниципальный форум «МАЛАЯ РОДИНА – СИЛА РОССИИ».

Лучшие практики муниципалитетов были представлены сегодня на конференции.

«Отрадно, что за прошедший год произошли столь значимые изменения кадрового подхода в сфере муниципального управления», - заключила глава района.