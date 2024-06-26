Общество

Псковские курсанты провели выпускной концерт

Курсанты 4 курса подготовили и провели концертную программу, посвященную окончанию обучения в Псковском филиале Университета ФСИН России. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учебном заведении.

Фото здесь и далее: пресс-службе Псковского филиала Университета ФСИН России

На мероприятие были приглашены руководство, строевые офицеры, преподаватели и все желающие сотрудники.

Творческая программа включала в себя вокальные и танцевальные номера. Курсанты спели песню собственного сочинения, в которой признались в своей любви к родному филиалу и выразили благодарность за годы обучения в образовательной организации.

Начальник Псковского филиала Университета ФСИН России Александр Сысоев пожелал будущим сотрудникам уголовно-исполнительной системы успехов, удачи и радости.