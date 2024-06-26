Общество

Суд прекратил уголовное дело в отношении гендиректора «Айс стим Рус» — резидента «Моглино»

Псковский районный суд прекратил уголовное дело в отношении генерального директора ПАО «Айс стим Рус» Дмитрия Ходаса, обвиняемого в сокрытии денег организации (часть 1 статьи 199.2 УК РФ), в связи с истечением срока давности уголовного преследования. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Дмитрий Ходас обвинялся в том, что он совершил сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, страховым взносам, в особо крупном размере, а именно в размере 10 млн 67 тысяч 429 рублей.

В судебном заседании государственный обвинитель просил переквалифицировать действия Ходаса с части 2 статьи 199.2 УК РФ на часть 1 статьи 199.2 УК РФ. Сторона защиты согласилась с позицией стороны обвинения о необходимости переквалификации действий Ходаса.

Суд пришел к выводу, что такое изменение обвинения не нарушает право подсудимого на защиту, поскольку при указанном изменении квалификации преступления положение подсудимого улучшается.

Государственный обвинитель посчитал возможным прекратить уголовное дело в отношении Дмитрия Ходаса по обвинению в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 199.2 УК РФ, в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

Подсудимый согласился с прекращением уголовного дела в связи с истечением сроков давности уголовного преследования, пояснил, что ему известно о том, что прекращение уголовного дела по данному основанию является не реабилитирующим основанием и последствия этого ему разъяснены и понятны.

В судебном заседании адвокат поддержал позицию подсудимого.

С учетом всех обстоятельств уголовного дела и мнения участников процесса суд вынес постановление о прекращении уголовного дела на основании пункта 3 части 1 статьи 24 УПК РФ в связи с истечением срока давности уголовного преследования, с освобождением от уголовной ответственности, в связи с истечением срока давности на основании пункта «а» части 1 статьи 78 УК РФ.