Общество

В Псковской области проходят детские мероприятия в рамках проекта «Культура для школьников»

В Псковской области для детей и подростков реализуется цикл увлекательных мероприятий в рамках проекта «Культура для школьников». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

В четверг, 27 июня, в Детской экологической библиотеке «Радуга» состоится онлайн-встреча с писателем Анной Вербовской. А в Псковском областном центре народного творчества пройдет традиционная вечерка «Троицкие хороводы». Фольклорные коллективы Пскова и любители народных традиций соберутся, чтобы вспомнить об обычаях и приметах православного праздника. Ансамбль «Уграда» исполнит троицкие песни. Участники вечерки сплетут венок из березовых веток.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

В Детской библиотеке «ЛиК» проходит Неделя китайской культуры. Для участников мероприятия подготовлены видео-зарисовки «Удивительный Китай», интерактивная игра по книге Елены Казакевич «Змей Горыныч Поляков. Путешествие в Китай», мастер-класс «Занимательный китайский».

Ранее ребята уже смогли принять участие в мастер-классе по рисованию на песочном планшете «Волшебный песок», организованном Центром общения и информации.

В Подберезинской сельской библиотеке Локнянского района прошла тематическая беседа-акция против наркотиков «Здоровое движение — наше уважение».