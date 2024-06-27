Общество

60% псковичей тратят больше четверти рабочего времени на бесполезную работу - опрос

Работа всегда наполнена смыслом для 4 из 10 горожан. К такому выводу пришли специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob по итогам опроса, в котором приняли участие экономически активные граждане из Пскова.

Для 41% псковичей работа всегда имеет смысл, причем женщины заявляют об этом чаще мужчин. Граждане в возрасте до 34 лет реже считают свою работу полезной (30%), по сравнению с теми, кто старше. Респонденты со средним профессиональным образованием чаще уверены в том, что не тратят рабочее время впустую (42% против 37% опрошенных с высшим образованием).

6 из 10 горожан время от времени приходится выполнять обязанности, которые лишены для них смысла. На ненужную работу они тратят 28% рабочего времени. По средним оценкам, у более молодых респондентов бесполезная работа отнимает треть рабочего дня, у тех, кто старше 45 лет, — четверть времени.

Больше всего тех, кто считает свою работу полезной и осмысленной, — среди главных бухгалтеров (54%), операторов кол-центров (52%) и продавцов (50%). Их коллеги, которым все же приходится тратить часть времени на бессмысленные обязанности, оценивают эти потери на минимальную величину. А вот с врачами не так: много докторов назвали свой труд исключительно полезным (59%), а те, у кого есть претензии к необходимости выполнения тех или иных обязанностей, считают, что теряют на этом около трети рабочего времени. Среди первых больше врачей стационаров и стоматологических центров, среди вторых — врачей поликлиник.