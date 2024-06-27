Общество

Власти подсчитали, сколько алкоголя выпили жители Псковской области в 2023 году

Потребление алкогольной продукции в Псковской области в 2023 году составило 5,8 литра на душу населения (плановый показатель 6,6 литра). Об этом говорится в ежегодном отчете о ходе исполнения плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Псковской области до 2035 года в 2023 году.

Коэффициент смертности в прошлом году в регионе составил 16,9 на 1000 человек при плановом значении 18,4. Смертность в трудоспособном возрасте - 602,6 на 1000 человек (плановый показатель - 608,5).

Обеспеченность региона врачами составила 27,34 на 10 тысяч человек (план - 37).

Употребление алкоголя вредит вашему здоровью.