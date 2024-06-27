Общество

Аллею выпускников заложили на загородной учебной базе Псковского филиала Университета ФСИН России

Выпускники 2024 года положили начало традиции посадки деревьев в честь окончания Псковского филиала Университета ФСИН России. Рядом с голубой елью они установили памятную табличку. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе учебного заведения.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского филиала Университета ФСИН

«Очень надеемся, что наша инициатива будет поддержана старшекурсниками следующих лет, и со временем мы здесь увидим настоящую "Аллею выпускников"», – отметил курсант 4 курса Александр Трофимов.

«Загородная учебная база Псковского филиала Университета ФСИН России – это в каком-то смысле сакральное место для всех курсантов, которые, будучи первокурсниками, проходят здесь "курс молодого бойца", а по окончании обучения сдают практический экзамен, участвуя в итоговых учениях. Не удивительно, что для выпускников так важно, чтобы именно на загородной базе филиала была положена традиция посадки деревьев. Руководство образовательной организации всемерно поддерживает такие созидательные начинания», – сказал заместитель начальника Псковского филиала Университета ФСИН России Вадим Ильин.

После посадки голубой ели состоялся футбольный матч между курсантами и сотрудниками филиала, который завершился победой команды выпускников со счетом 8:6 и крепким рукопожатием между игроками.