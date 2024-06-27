Общество

Более 3,5 тысяч вакансий представили на ярмарке трудоустройства в Великих Луках

28 июня в Великих Луках проходит всероссийская ярмарка трудоустройства «Работа России. Время возможностей», сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Порядка 40 предприятий региона представили более 3,5 тысяч рабочих мест в сфере промышленности, обрабатывающего производства, медицины, связи и других отраслях. Уровень заработной платы на некоторых предлагаемых вакансиях достигает 150 тысяч рублей (водитель автомобиля, электросварщик, токарь, врач, слесарь-сборщик).

В рамках мероприятия соискатели также могут узнать о том, как повысить свои профессиональные компетенции или пройти переобучение по востребованной профессии, а также о поддержке, которую можно получить со стороны государства при трудоустройстве или открытии своего дела.

Ярмарка трудоустройства интересна для граждан всех возрастов. Школьники могут здесь найти здесь сезонную работу или место с постоянной занятостью, принять участие в профориентационных активностях. Выпускникам школ, пришедшим на ярмарку, предоставлена уникальная возможность познакомиться с учебными заведениями и возможностями поступления.

На площадке присутствуют кадровые и карьерные консультанты, которые помогают участникам определиться с выбранной профессией и рассказывают о мерах поддержки.

Напомним, всероссийская ярмарка трудоустройства организована Министерством труда и социальной защиты РФ в рамках нацпроекта «Демография», организаторами в Псковской области выступает региональный комитет по труду и занятости, а также областной Центр занятости населения.