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Сергей Грахов уходит с поста председателя областного комитета по строительству и ЖКХ

Сергей Грахов уходит с поста председателя комитета по строительству и ЖКХ Псковской области. Его уход никак не связан с мусорным коллапсом в регионе. Об этом он сообщил в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

«Нет конечно (не связан с мусорным коллапсом - ред.). Обычно такие решения (об увольнении - ред.) принимаются долго, поэтому, конечно, не связано», - сказал председатель комитета. Пока он не раскрыл, где будет работать далее.

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Напомним, в октябре 2018 года Сергей Грахов был назначен и.о. председателя госкомитета региона по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства. 6 февраля 2019 года был утвержден на должность руководителя комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области.

Сергей Грахов родился в 1982 году в Одесской области.

В 2004 году окончил «Южно-Российский государственный технический университет» по специальности «Водоснабжение и водоотведение», инженер.

В 2016 году окончил магистратуру в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ по направлению «Государственное и муниципальное управление».

Начинал трудовую деятельность слесарем-ремонтником и инженером-технологом в МУП «Водоканал» города Сочи. С 2007 по 2017 — инженер МУП «Муниципальный институт генплана», заместитель директора МБУ «Центр геоинформационных технологий» (Сочи).

С июня 2017 по август 2018 года возглавлял отдел градостроительного зонирования Министерства строительства и ЖКХ РФ.Женат, воспитывает троих детей.