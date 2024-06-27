Общество

О важности соблюдения антикоррупционного законодательства напомнили псковским курсантам

Начальник инспекции по личному составу и профилактике коррупционных правонарушений УФСИН России по Псковской области Надежда Матвеева провела с курсантами Псковского филиала Университета ФСИН России беседу антикоррупционной направленности. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе учебного заведения.

Фото здесь и далее: пресс-службе Псковского филиала Университета ФСИН

Майор внутренней службы Надежда Матвеева обратила внимание переменного состава образовательной организации на то, что коррупционные проявления вызывают особую тревогу в обществе, поэтому антикоррупционным процессам отводится приоритетная роль, и работа в данном направлении осуществляется на плановой и системной основе во всех силовых ведомствах.

Начальник инспекции по личному составу и профилактике коррупционных правонарушений УФСИН России по Псковской области рассказала курсантам, как противостоять коррупционным правонарушениям и действовать в случае, если склоняют к их совершению.

Кроме того, курсантам напомнили о необходимости соблюдений требований антикоррупционного законодательства Российской Федерации, а также возможной ответственности за правонарушения в этой сфере.