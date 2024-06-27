Общество

Не вставших на воинский учет бывших мигрантов выявили в Пскове

Сотрудники военного следственного отдела СК России по Псковскому гарнизону совместно с сотрудниками военной комендатуры города Пскова провели оперативно-профилактические мероприятия по выявлению мужчин, прибывших из-за рубежа и вступивших в гражданство Российской Федерации, но не вставших на воинский учёт. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ЛенВО ВСО по Псковскому гарнизону.

Фото: ЛенВО ВСО по Псковскому гарнизону

В результате проведенных оперативно-профилактических мероприятий проверено 12 граждан. Среди указанных лиц выявлено 4 «новых» гражданина призывного возраста, которые не состояли на воинском учете, в связи с чем им вручены повестки, и они доставлены в военный комиссариат.

Всем гражданам разъяснили правовую ответственность за нарушение миграционного законодательства, а также право поступления на военную службу по контракту или трудоустройство в качестве гражданского персонала в ВС РФ.

Контракт о прохождении военной службы вправе заключать граждане, достигшие 18 лет, законно находящиеся на территории Российской Федерации.

Отбор кандидатов из числа иностранных граждан для поступления на военную службу по контракту осуществляется пунктом отбора на военную службу по контракту военного комиссариата Псковской области по адресу: Псков, улица Первомайская, дом 38. Контактный телефон: 8(8112)66-73-45.