Общество

Кастинг для желающих принять участие в новом сезоне «Битвы талантов» стартовал в Пскове

Кастинг желающих принять участие в новом сезоне «Битвы талантов» начался в Пскове. Об этом сообщили организаторы.

Заявки желающих принимаются в официальной группе проекта. Информацию о себе и своем таланте можно отправить в личные сообщения группы. Информацию уточнять по телефону 8-911-350-19-14.

Финал реалити-шоу «Битва талантов» состоится в День города, 27 июля.

Организаторами проекта выступают: радио ENERDGY, РСМ, «МК в Пскове», продюсерский центр «Королев продакшн», телеканал «Россия 1», ПЛН. Проект реализуется при поддержке управления культуры администрации Пскова.