Надежда Бабкина выступит завтра в Пскове, Октябрьская площадь будет перекрыта

Всероссийский фестиваль-марафон «Песни России» стартует в Псковской области 30 июня. Завтра в 17:00 на Октябрьской площади в Пскове пройдет первый концерт.
Зрители увидят выступления народной артистки России Надежды Бабкиной и Московского государственного ансамбля «Русская песня», певца и композитора Евгения Гора, ансамбля «Славяне», балета «Живая планета», актера театра и кино, певца и композитора Ивана Замотаева, фольклорно-этнографической студии «Мерема», Грозненского ансамбля танца «Замахно», дуэта аккордеонистов «Братья Бондаренко», сообщили Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.
В связи с проведением концерта в областном центре введут временный запрет на движение автотранспорта с 8:00 30 июня до 2.00 1 июля:
Определены в качестве объездов: улицы Советская, Некрасова, Карла Маркса, Юбилейная, мост имени 50-летия Октября.
Изменятся маршруты движения общественного транспорта. Подробности по ссылке ниже.
Кроме того, концерты проекта «Песни России» пройдут по 9 июля в Великих Луках, Палкино, Гдове, Печорах, Пыталово, Порхове, Опочке, Стругах Красных и Острове.
Организаторы — правительство Псковской области, комитет по культуре Псковской области, Театрально-концертная дирекция Псковской области и Псковский областной центр народного творчества.