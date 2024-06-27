Общество

Надежда Бабкина выступит завтра в Пскове, Октябрьская площадь будет перекрыта

Всероссийский фестиваль-марафон «Песни России» стартует в Псковской области 30 июня. Завтра в 17:00 на Октябрьской площади в Пскове пройдет первый концерт.

Зрители увидят выступления народной артистки России Надежды Бабкиной и Московского государственного ансамбля «Русская песня», певца и композитора Евгения Гора, ансамбля «Славяне», балета «Живая планета», актера театра и кино, певца и композитора Ивана Замотаева, фольклорно-этнографической студии «Мерема», Грозненского ансамбля танца «Замахно», дуэта аккордеонистов «Братья Бондаренко», сообщили Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

В связи с проведением концерта в областном центре введут временный запрет на движение автотранспорта с 8:00 30 июня до 2.00 1 июля:

по ул. Советской от ул. Детской до Октябрьской площади;

по Октябрьскому проспекту от ул. Некрасова до Октябрьской площади;

по Октябрьской площади;

по ул. Советской от площади Ленина до Октябрьской площади;

по ул. Профсоюзной в районе пересечения с Октябрьской площадью;

по Октябрьскому проспекту в районе здания № 20 по ул. Советской.

Определены в качестве объездов: улицы Советская, Некрасова, Карла Маркса, Юбилейная, мост имени 50-летия Октября.

Изменятся маршруты движения общественного транспорта. Подробности по ссылке ниже.

Кроме того, концерты проекта «Песни России» пройдут по 9 июля в Великих Луках, Палкино, Гдове, Печорах, Пыталово, Порхове, Опочке, Стругах Красных и Острове.

Организаторы — правительство Псковской области, комитет по культуре Псковской области, Театрально-концертная дирекция Псковской области и Псковский областной центр народного творчества.