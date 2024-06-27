Общество

Почти 70 адвокатов стали фигурантами уголовных дел в 2023 году

Почти 70 адвокатов в России в 2023 году стали фигурантами уголовных дел, преимущественно они связаны с мошенничеством и коррупцией. Об этом в интервью ТАСС на полях XII Петербургского международного юридического форума сообщил вице-президент Федеральной палаты адвокатов России Денис Лактионов.

«Нельзя сказать, что показатели количества адвокатов, против которых возбуждаются уголовные дела, в последнее время сильно выросло, тем не менее такие случаи есть, - сказал он. - За прошлый год таких дел было возбуждено 67». По его словам, преимущественно уголовные дела касаются обвинений в мошенничестве, посредничестве во взятках и коррупционных преступлениях.

Он считает, что в отношении адвокатов возбуждается небольшое количество дел. Всего в России более 80 тыс. защитников. Тем не менее в ФПА считают, что назрела «необходимость в дополнительных фильтрах от прихода кандидатов, не отвечающих высокому уровню квалификации, и тех, кто по своим морально-этическим качествам могут не соответствовать нашей профессии».

Лактионов сообщил, что растет и количество нарушений прав адвокатов. В основном они заключаются в недопуске к подзащитным, проведении необоснованных обысков в адвокатских помещениях, допросе адвоката в целях вывести его из дела. «Это также определенное давление на эффективных, активных защитников, которые умеют вести дела так, что стороне обвинения становится трудно», - сказал вице-президент ФПА. Кроме того, по его словам, давление на адвокатов выражается в попытках необоснованного привлечения к дисциплинарной ответственности через представление Минюста РФ следственными органами по тем основаниям, которые вовсе не являются нарушением законодательства об адвокатуре или норм профессиональной этики. «Цель таких мероприятий проста - дестабилизировать адвоката, создать для него стрессовую ситуацию», - считает Лактионов.