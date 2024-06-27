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Общество

С лучшими выпускникам школ встретился глава Пскова Борис Елкин

29.06.2024 13:20|ПсковКомментариев: 0

С лучшими выпускникам школ областного центра встретился глава Пскова Борис Елкин.

Фотографии: Telegram-канал Бориса Елкина

«Не только золотые медалисты, но и 100-балльники. В этом году в Пскове 20 таких выпускников. Четверо из них - "100-балльники в квадрате"! Они получили максимальный балл на ЕГЭ по двум предметам. Традиционно встретился с лучшими выпускниками в неформальной обстановке и поздравил с впечатляющими достижениями. Обсудили поступление в вузы и планы на будущее. Порадовало, что наши отличники не собираются останавливаться на достигнутом. Они даже планируют "подтянуть" свои знания этим летом. Все они - будущие студенты лучших университетов страны, а в перспективе - врачи, юристы, лингвисты и архитекторы», - отметил он в своем Telegram-канале.

«Дети замечательные: умные, серьезные, целеустремленные и благодарные! Прежде всего, своим учителям. Они предложили прекрасную идею: премировать педагогов, чьи ученики добились высоких результатов на экзаменах. Обязательно предусмотрим такую строку в бюджете», - добавил Борис Елкин.

Глава Пскова пожелал ребятам получить достойное образование и не забывать родной Псков.

Пресс-портрет
Елкин Борис Андреевич Глава города Пскова
Источник: Псковская Лента Новостей
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