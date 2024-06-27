С лучшими выпускникам школ встретился глава Пскова Борис Елкин

С лучшими выпускникам школ областного центра встретился глава Пскова Борис Елкин.

Фотографии: Telegram-канал Бориса Елкина

«Не только золотые медалисты, но и 100-балльники. В этом году в Пскове 20 таких выпускников. Четверо из них - "100-балльники в квадрате"! Они получили максимальный балл на ЕГЭ по двум предметам. Традиционно встретился с лучшими выпускниками в неформальной обстановке и поздравил с впечатляющими достижениями. Обсудили поступление в вузы и планы на будущее. Порадовало, что наши отличники не собираются останавливаться на достигнутом. Они даже планируют "подтянуть" свои знания этим летом. Все они - будущие студенты лучших университетов страны, а в перспективе - врачи, юристы, лингвисты и архитекторы», - отметил он в своем Telegram-канале.