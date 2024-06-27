Общество

Михаил Ведерников — молодежи Псковской области: В каждом из вас мы видим успехи и достижения региона

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил молодежь региона с Днём молодежи. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного правительства.

«Это один из самых ярких праздников, который объединяет молодых людей и девушек всей России. Вы — молодые, активные, любознательные, инициативные. Вы стремитесь к знаниям, находитесь в постоянном творческом поиске и не боитесь трудностей. Вы показываете высокие результаты в учебе, спорте, уверенно побеждаете на всероссийских соревнованиях и олимпиадах, конкурсах и фестивалях. При этом вы не только стремитесь проявить себя во всех сферах, но и готовы брать на себя ответственность за принятые решения, реализовывать свои идеи, инициативы и проекты», — подчеркнул губернатор.

«Рад отметить, что вы активно вовлечены в жизнь региона и помогаете решать важные задачи. Многие из вас участвуют в волонтерской деятельности, занимаются поисковыми работами, работают в студенческих отрядах на региональных и федеральных объектах, организовывают мероприятия, становятся участниками молодежного движения "Движение первых". Вы помогаете находить нестандартные решения, предлагаете креативные идеи и уникальные проекты, многие из которых затем реализуются. В каждом из вас мы видим успехи и достижения Псковской области», — продолжил он.

Приоритетная задача регионального правительства — дать молодежи возможность реализовать себя, найти свое призвание в регионе. «Потому что именно от вас будет зависеть будущее Псковской области и всей нашей страны. Смело идите вперед, навстречу своим мечтам! А мы вас всегда и во всем поддержим!» — добавил глава региона.