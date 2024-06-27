Общество

Фотофакт: Октябрьскую площадь в Пскове готовят к выступлению Надежды Бабкиной

На Октябрьской площади в Пскове начались работы по установке сцены для проведения первого концерта Всероссийского фестиваля-марафона «Песни России», сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Напомним, сегодня псковичи и гости города станут свидетелями выступлений известной певицы, народной артистки России Надежды Бабкиной и Московского государственного ансамбля «Русская песня», певца и композитора Евгения Гора, Грозненского ансамбля танца «Замахно» и других артистов.

Начало мероприятия запланировано на 17.00.

Как сообщалось ранее, в связи с подготовкой и проведением концерта до двух часов ночи 1 июля перекрыто движение транспорта в центре города в районе Октябрьской площади.