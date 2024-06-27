Общество

Площадку Политехнического музея планируют создать в Пскове

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел рабочую встречу с руководителем администрации президента НИЦ «Курчатовский институт» Львом Левиным и директором Политехнического музея Дмитрием Кожановым.

«Обсудили реализацию совместных проектов», - сообщил глава региона в своем Telegram-канале. По его словам, рассматривалась возможность создания площадки Политехнического музея в Пскове.

«Будем совместно искать поддержку федерального центра для реализации этой инициативы», - сообщил губернатор.

Отметим, что Политехнический музей — один из старейших научно-технических музеев мира, расположен в Москве на Новой площади. Образован в 1872 году по инициативе Общества любителей естествознания, антропологии и этнографии при активном участии профессоров Московского университета. В настоящее время музей возглавляет президент Курчатовского института Михаил Ковальчук.

Также на встрече шда речь о работе «Курчатовских классов» (сейчас по этой программе в области обучается почти 250 человек), проведение тематических смен «Коды Курчатова» (весной в них приняли участие 80 школьников), а также просветительские мероприятия, в том числе, эногастрономическую ярмарку «Виноград». По словам Михаила Ведерникова, учебно-лабораторный корпус медицинского факультета ПсковГУ будет расширять сотрудничество с Курчатовским институтом в сфере биоинжиниринга и биотехнологий.

«Курчатовский институт – важный партнер Псковской области в деле развития сфер образования и просвещения. Уверен, наше сотрудничество будет развиваться и крепнуть», - заключил псковский губернатор.