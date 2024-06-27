Общество

Жару до 34 градусов и опасное метеорологическое явление прогнозируют в Псковской области 1 июля

В понедельник, 1 июля, на территории Псковской области ожидается переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем кратковременные дожди, местами грозы, ливни. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по Псковской области со ссылкой на данные Псковского ЦГМС. Ожидается ветер юго-восточных и южных направлений 5-10 м/сек.

В МЧС обращают внимание на «опасное метеорологическое явление: при грозе порывы ветра 15-20 м/сек».

Температура воздуха по области: ночью +12...+17 гр.С, днем +29...+34 гр.С. Атмосферное давление низкое.