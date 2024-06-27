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Общество

Ведущие иммунологи России собрались на форум в «Михайловском»

30.06.2024 16:36|ПсковКомментариев: 0

В Пушкинских Горах, в Научно-культурном центре Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское», открылся V объединенный иммунологический форум, сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее.

Участниками форума, рассказали в музее, стали более 250 специалистов со всей страны. Цель мероприятия — внедрение в научный и практический оборот актуальных методов диагностики и терапии иммунопатологических заболеваний, совершенствование теоретических знаний в фундаментальной и клинической иммунологии, изучение опыта в вопросах действия иммунологических механизмов, а также диагностики иммунных заболеваний.

В музее подчеркнули, что иммунологи регулярно проводят свои съезды (большой — раз в пять лет, более узко-ориентированные — ежегодно) именно в «Михайловском».

«Врачи отмечают, что это место дарит их особенно плодотворными встречами, в том числе и с коллегами; и, по совпадению или нет, но именно здесь случаются особенно интересные дискуссии, обогащающие их участников новыми знаниями. Дорогого стоит для людей, занятых столь сложной, ответственной работой, и психологическая разрядка — возможность вырваться из суеты города, навестить пушкинские места, не торопясь пройти по любимым дорожкам и аллеям старинных усадеб. О благотворном влиянии genius loci на каждого, кто приезжает в Святогорье говорил в своём кратком приветственном слове участникам форума и директор Пушкинского Заповедника Георгий Василевич. Он напомнил гостям о тройном юбилее, который в нынешнем году широко отмечают в музее, и напомнил, что все мы в России — «родня по Пушкину и имеем право на второе отчество — Александровичи», - рассказали в музее.

Приветствие форуму от губернатора Псковской Области Михаила Ведерникова озвучила первый заместитель главы региона Вера Емельянова. «Сегодня, — говорится в письме, — здесь собрались ведущие иммунологи, клиницисты страны, чтобы обсудить наиболее актуальные социально значимые вопросы фундаментальной клинической иммунологии. Вы стоите на защите здоровья и жизни людей. Как писал Пушкин, находясь в Болдино, «…здесь крестьяне величают господ титлом Ваше здоровье; титло завидное, без коего все прочие ничего не значат». Уверен, что форум станет важной вехой для дальнейшего развития и повышения созидательного потенциала вашей замечательной специальности, а результаты, полученные в ходе дискуссий и обмена опытом, найдут практическое применение, чтобы ещё быстрее и эффективнее решать актуальные проблемы в области иммунологии».

Михаил Ведерников также выразил убеждение, что среди участников съезда немало поклонников таланта Пушкина.

В Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» рассказали, что деловая программа Форума рассчитана на пять рабочих дней. Кроме того, для гостей подготовили специальную экскурсионную программу. Так, врачи уже побывали в Святогорском монастыре и в музее-усадьбе Ганнибалов и Пушкиных «Михайловское», а в понедельник отправятся в музеи-усадьбы «Тригорское» и «Петровское».

Источник: Псковская Лента Новостей
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