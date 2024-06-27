Жительницы Псковской области могут рассказать о своих семейных традициях

Жительницы Псковской области могут принять участие во Всероссийском онлайн-конкурсе «Женщины за сохранение традиций». Конкурс в Год семьи проводит Совет Евразийского женского форума при Совете Федерации совместно с Национальным центром исторической памяти при Президенте Российской Федерации. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.
Целью конкурса является сохранение, позиционирование и ретрансляция традиционных духовно-нравственных ценностей, а также консолидация женского сообщества в сохранении и передаче семейных, общественных и национальных традиций.
Конкурс проводится в семи номинациях:
Для участия необходимо разместить на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» пост с описанием семейных традиций. Также нужно рассказать, кто из женщин (прабабушка, бабушка, мама) заложил эти традиции и каким образом они сохраняются. Пост необходимо сопроводить фотографией и/или видео, а также обязательно указать хештег: #ЖенщиныЗаСохранениеТрадиций.
Заявки принимаются до 10 августа. Итоги подведут 25 августа.
Победительницы получат памятные призы и станут участницами IV Евразийского женского форума в Санкт-Петербурге, а также презентуют свои семейные традиции в рамках Международного фестиваля «Традиции и культурное многообразие». Лучшие традиции будут включены в интерактивную карту «Женщины за сохранение традиций».