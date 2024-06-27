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Общество

Иноагента Камалягина* оштрафовали на 30 тысяч рублей

01.07.2024 14:31|ПсковКомментариев: 0

Псковский городской суд рассмотрел дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 19.34 КоАП РФ, в отношении псковского журналиста, иноагента Дениса Камалягина*. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Суд установил, что Камалягин* не представил в Минюст РФ отчеты о своей деятельности. Ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 30 000 рублей.

За совершение аналогичного правонарушения ООО «Как бы инагент»* (созданное, в том числе, и Камалягиным*), включенное в реестр иностранных агентов, оштрафовано на 300 000 рублей.

Напомним, в феврале 2024 года Псковский городской суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении иноагента, псковского журналиста Дениса Камалягина*, которого ранее объявили в розыск.

Дениса Камалягина* обвиняют в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей иностранного агента). Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца с момента задержания.

Уголовное дело по указанной статье возбудили в феврале. 

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Ранее в ноябре на Дениса Камалягина* возбудили уголовное дело за дискредитацию Вооруженных Сил РФ.

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До этого Дениса Камалягина* оштрафовали на 35 тысяч рублей за дискредитацию Вооруженных Сил РФ (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ).

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В сентябре суд назначил журналисту наказание в виде административного штрафа в размере 40 000 рублей за отсутствие плашки иноагента в соцсети.

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Напомним, в марте 2022 года Денис Камалягин* эмигрировал и в настоящее время находится не в России. 

*Включен в реестр СМИ-иностранных агентов

Источник: Псковская Лента Новостей
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