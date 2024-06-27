Общество

Исполняющим обязанности начальника управления по градостроительной деятельности в Пскове назначат Александр Пронин

Исполняющим обязанности начальника управления по градостроительной деятельности Администрации города Пскова с 4 июля будет назначен Александр Пронин. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской администрации.

Александр Пронин родился в 1995 году. Окончил Псковский государственный университет по специальности «Экспертиза и управление недвижимостью».

Работал специалистом отдела капитального ремонта в Фонде капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Псковской области, а с 2021 года – в Комитете по региональному контролю и надзору Псковской области на должности заместителя начальника Управления государственного строительного надзора.