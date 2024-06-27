Общество

Псковичи могут поддержать победителей регионального этапа всероссийского конкурса «Семья года»

Онлайн-голосование за лучший видеоролик семьи — участницы федерального этапа всероссийского конкурса «Семья года» — стартовало в группе конкурса в социальной сети «ВКонтакте» в понедельник, 1 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Голосование открытое, любой желающий может отдать свой голос за семью, по его мнению, достойную победы и всеобщего признания. Видео претендентов будут размещены по регионам на сайте. Можно выбрать только одну семью и отдать за нее свой голос до 31 июля.

В конкурсе видеороликов от Псковской области принимает участие семья Несговоровых из Великих Лук. Они стали победителем регионального этапа в номинации «Семья — хранитель традиций».

Видеоролик, который наберет наибольшее количество голосов, станет победителем онлайн-голосования «Народная симпатия». Проголосовать за семью можно по ссылке.

Чат-бот, разработанный VK, дает возможность каждому проголосовать один раз за одного из 89 финалистов Всероссийского конкурса «Семья года». С помощью фильтров можно выбрать регион, федеральный округ и видеоролик семьи.

Всероссийский конкурс «Семья года» — одно из ключевых мероприятий плана по проведению Года семьи в России. В 2024 году конкурс проводится в девятый раз, и популярность его с каждым годом растет, более 4000 семей ежегодно принимают участие в конкурсе. Организаторами всероссийского конкурса являются Министерство труда и социальной защиты РФ, Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной

Напоминаем, ранее в Псковской области подвели итоги регионального этапа Всероссийского конкурса «Семья года — 2024». Победители во всех пяти номинациях определены 6 июня на заседании оргкомитета конкурса.