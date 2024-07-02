Общество

«Россети» увеличили группировку сил и средств для ликвидации последствий урагана в Псковской области

«Россети» увеличили группировку сил и средств для ликвидации последствий урагана в Новгородской и Псковской областях. Об этом сообщается в Telegram-канале «Россети Северо-Запад».

Видео: «Россети Северо-Запад»

«Сейчас на смене 131 бригада, задействована 131 единица техники. Новгородский и Псковский филиалы работают в особом режиме. Дополнительно привлекли 15 бригад из соседних регионов. Работаем круглосуточно до полной ликвидации последствий стихии. Пробираемся к линиям электропередачи через завалы и готовимся к ухудшению погоды: синоптики прогнозируют сегодня грозы и ливни», - рассказали в компании.

Все социально значимые объекты получают электроэнергию в полном объеме.

«Россети Северо-Запад» обращают внимание на необходимость строгого соблюдения правил техники безопасности вблизи энерготехнических установок и линий электропередачи. Запрещается приближаться к оборванным проводам ЛЭП ближе 8 метров, самостоятельно восстанавливать электроснабжение.

Сообщить об отключениях электроэнергии можно по круглосуточному бесплатному телефону 8-800-220-0-220.