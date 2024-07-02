Общество

Светлана Мельникова приняла участие в пресс-конференции ТАСС

Конференция «День семьи, любви и верности: традиции празднования и музейные программы» состоялась в пресс-центре ТАСС (Санкт-Петербург) сегодня, 2 июля. В ней приняла участие генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе учреждения.

Фото здесь и далее: пресс-службе Псковского музея-заповедника

«Этого праздника не могло не быть. Это абсолютно правильно. В нашей исторической традиции есть свои замечательные герои. В полном смысле слова люди, символизирующие супружеский долг, семейные ценности, верность. На Владимирской земле это святые Петр и Феврония, – подчеркнула Светлана Мельникова. – Для Пскова праздник семьи любви и верности имеет особое значение, ведь это город княгини Ольги. Эта женщина доказала свою верность мужу, семье и государственности. В Псковском музее-заповеднике, конечно же, подготовлена насыщенная программа».

Как рассказала на пресс-конференции генеральный директор, в Картинной галерее Псковского музея и в пространстве экспозиции «Культура и искусство древнего Пскова» пройдут тематические экскурсии. Двор Постникова станет центром проведения большой семейной акции. Родители с детьми смогут посетить бесплатные экскурсии, мастер-классы и программы. Гости украсят любимую семейную или свадебную фотографию в винтажном стиле и смастерят семейный герб.

Также Светлана Мельникова отметила успешный опыт организации выставки семейных реликвий «По волнам нашей памяти». Она работала в Поганкиных палатах с мая по июнь этого года. Сразу в нескольких залах были представлены экспонаты, которые помогают проследить преемственность поколений с древности до конца XX века. Гости увидели редкие помолвочные и обручальные кольца, брачные венцы, материнские награды, кроватку, люльку, игрушки от X до XX века, фарфоровую посуду, самовары, патефон, диапроектор и многое другое.

«Праздник любви семьи и верности – это тема вечная. Можно только бесконечно радоваться тому, что сегодня мы возвращаемся к важным постулатам нашей жизни, к вечным семейным ценностям. Это основа всего. И музеи, хранители материальной культуры, хранители свидетельств ценности семьи, играют одну из ключевых ролей в этой истории», – подчеркнула в конце своего выступления генеральный директор.

Запись пресс-конференции доступна по ссылке.