Общество

«Горячую» телефонную линию по противодействию коррупции проведут псковские приставы

Информационная акция «Нет коррупции» проходит УФССП России по Псковской области с 1 по 7 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

В рамках данной акции проводятся различные мероприятия, направленные на информирование граждан о последствиях коррупции, механизмах ее предотвращения и борьбы.

5 июля с 14:00 до 17:00 начальник отделения собственной безопасности УФССП России по Псковской области Алексей Коровин «горячую» телефонную линию на тему противодействия коррупции.

Горячая линия предназначена для того, чтобы вы смогли задать вопросы, связанные с выявлением, предупреждением и пресечением коррупционных проявлений или незаконных действий коррупционного характера, включая действия со стороны сотрудников органа принудительного исполнения.

Для того, чтобы связаться с нами, просто позвоните по следующему номеру телефона: 8 (8112) 699-075.

Основными целями акции являются:

повышение осведомленности граждан о проблеме коррупции и её последствиях;

пропаганда честности, порядочности и принципов этики в повседневной жизни;

поддержка граждан, заявляющих о фактах коррупции и нарушениях.

«Мы верим, что совместными усилиями мы сможем сделать наше общество более честным и прозрачным, а коррупция будет искоренена. Давайте вместе работать над этим!» - подчеркнули в ведомстве.