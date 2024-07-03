Общество

Первый кастинг проекта «Битва талантов» пройдет в Пскове 7 июля

Первый кастинг проекта «Битва талантов» пройдет в Пскове в это воскресенье, 7 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы.

«"Битва талантов" в Пскове — шанс заявить о себе! Хоть уже назначена дата первого кастинга, продолжается прием заявок на кастинг», - заявили организаторы

Первый отбор состоится в ближайшее воскресенье в 15:00 в ТРК «Акваполис». Вход свободный.

Вакантных мест для участия в кастинге остается все меньше и меньше. Организаторы готовы увидеть любой талант — как танец, песню, так и музыкальное исполнение, и даже акробатические пируэты!

Заявки желающих принимаются в официальной группе проекта. Информацию можно уточнить по телефону 8-911-350-19-14.

Финал реалити-шоу «Битва талантов» состоится в День Города.

Организаторами проекта выступают: радио «ENERGY», «МК в Пскове», продюсерский центр «Королев продакшн», телеканал «Россия 1», ПЛН при поддержке управления культуры администрации города Пскова.