Общество

О недовольстве молодежи благоустройством Пскова и качеством образования заявили в ЛДПР

Большинство из опрошенных молодых псковичей недовольны благоустройством города и качеством образования. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения ЛДПР. В партии пояснили, что в честь Дня молодежи предложили молодым людям поделиться своими мыслями и чувствами, высказать предложения и недовольство на бумаге.

«Сегодня мы спросили у молодых людей областного центра, с какими проблемами, трудностями и переживаниями они сталкиваются, - рассказал помощник координатора по работе с молодёжью Владимир Ефимов. - Большинство из них недовольны благоустройством города и качеством образования в Псковской области».

Кроме того, в региональном отделении партии отметили и другие негативные социально-экономические факторы, на которые обратили внимание молодые люди. В частности, по их словам, многие уже успели столкнуться с проблемой высоких цен и низких зарплат в регионе.

Фото: пресс-служба Псковского регионального отделения ЛДПР