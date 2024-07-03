Общество

Усвятскому району присвоили звание «Край партизанской славы»

Усвятскому району присвоили звание «Край партизанской славы». Соответствующий указ разместили на портале нормативно-правовых актов Псковской области.

Указ вступает в силу с дня опубликования, и распространяется на правоотношения, возникшие с 28 июня.

Напомним, закон Псковской области «О почетном звании Псковской области "Край партизанской славы"» был разработан и принят в 2017 году по инициативе жителей Дедовичского района для сохранения и увековечения памяти партизан и подпольщиков, совершивших беспримерные подвиги в годы Великой Отечественной войны на территории Псковской области.

Всего с 2018 года почетное региональное звание присвоено пяти районам Псковской области — Себежскому, Дедовичскому, Невельскому, Новосокольническому, Стругокрасненскому и Гдовскому.