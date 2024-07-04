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Общество

20 случаев заболевания корью выявили в Псковской области с начала года

04.07.2024 10:50|ПсковКомментариев: 0

20 лабораторно подтвержденных случаев кори зарегистрировали в Псковской области с начала года, один из них — на прошлой неделе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

«И 70% случаев — среди непривитых детей! Очаги не получили дальнейшего распространения благодаря вмешательству сотрудников управления Роспотребнадзора по Псковской области. Однако, каждый здравомыслящий человек должен понимать, что от кори не спасёт даже самый мощный иммунитет. Восприимчивость к ней составляет почти 100%. А это крайне опасная вирусная инфекция и специфического лечения от неё нет», — отметили в ведомстве.

Главным и наиболее эффективным средством профилактики кори является вакцинопрофилактика.  В России применяют вакцины, зарегистрированные на территории страны, которые по характеристикам соответствуют требованиям ВОЗ.

Вакцинацию проводят в плановом порядке в соответствии с Национальным календарём профилактических прививок, который регламентирует сроки введения препаратов и предусматривает вакцинацию всего населения.

Источник: Псковская Лента Новостей
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