Общество

Псков примет автопробег по Городам-Героям России и Беларуси

IX Автопробег «Дороги славы - наша история», приуроченный к 80-й годовщине освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и памяти погибших от геноцида, приедет в субботу, 6 июля, в Псков. Это ежегодная акция, проводимая с 2016 года Ростовским региональным патриотическим общественным движением «Дороги Славы - наша история», сообщила Псковской Ленте Новостей начальник пресс-центра Ростовского регионального патриотического движения «Дороги Славы - наша история» Яна Маламусова.

Это патриотическая акция, включающая в себя возложение цветов к вечному огню, экскурсии в музеях и мемориалах, встречи с молодежью и представителями администрации города, посещение военных учреждений с концертом.

Большое внимание уделяется военным госпиталям, в которых организаторы проводят концертную программу «От войны к миру». Программа включает в себя тематику Великой Отечественной и специальной военной операции.

«Наши бойцы воюют в руках с оружием, а мы им помогаем музыкой. В военное время солдатам поднимала дух песня. И мы верим, что так вместе приближаем победу», - подчеркнула Яна Маламусова.

Организаторами запланирована специальная программа для молодежи, участников СВО и ветеранов Великой Отечественной войны. Программа имеет цель показать молодежи, как важно помнить и чтить историю.

«Все, что мы делаем - мы делаем для страны. С большой любовью к стране, к президенту, к молодежи. Молодежь надо любить и развивать. В наше непростое время главное - правильно объяснить и показать, что история наказывает тех, кто ее не помнит», - отметила Яна Маламусова.

Главными партнерами проекта выступает Минобороны РФ, Общероссийский Народный фронт.