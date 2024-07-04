Более 60 новых камер установят в Великих Луках. Об этом глава городской администрации Андрей Беляев сообщил в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Он отметил, что причиной таких действий со стороны молодежи часто являются споры с ровесниками, воздействие горячительных напитков или безделье.
«Хотя это всегда поражает, в городе больше трех тысяч вакансий, а мы о безделье говорим. Хорошо, что нас услышали на региональном уровне, и в городе Великие луки заработает система "Безопасный город". Будет установлено более 60 новых камер. В первую очередь в социально значимых местах. Это поможет выявлять и наказывать за такие правонарушения», – добавил Андрей Беляев.