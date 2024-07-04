Общество

Более 60 новых камер установят в Великих Луках

Более 60 новых камер установят в Великих Луках. Об этом глава городской администрации Андрей Беляев сообщил в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Случаев крупного вандализма в Великих Луках стало меньше, но они все равно, конечно, присутствуют. Масштабных случаев, после которых требуются серьезные, в том числе финансовые вмешательства, нет. Не сглазить бы. Но мелких – то остановку погнут, то лавку вывернут, то светильник собьют – это присутствует», – рассказал Андрей Беляев.

Он отметил, что причиной таких действий со стороны молодежи часто являются споры с ровесниками, воздействие горячительных напитков или безделье.

«Хотя это всегда поражает, в городе больше трех тысяч вакансий, а мы о безделье говорим. Хорошо, что нас услышали на региональном уровне, и в городе Великие луки заработает система "Безопасный город". Будет установлено более 60 новых камер. В первую очередь в социально значимых местах. Это поможет выявлять и наказывать за такие правонарушения», – добавил Андрей Беляев.