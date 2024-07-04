Общество

Щепки летят

Незаконные вырубки ежегодно фиксируются в разных районах Псковской области. «Чёрные лесорубы» выпиливают лес, оставляя после себя оголённые участки, свежие следы от большегрузных машин, вывозящих древесину, а заодно и разбитые ими дороги. Нарушители при этом не задумываются о том, какой урон наносят природе и региональной экономике.

Псковская Лента Новостей выяснила, действия каких лесозаготовителей оказались вне закона, какой ущерб они причинили региону, сколько деревьев вырубили в Корытово, и кто занимается восстановлением зелёных «лёгких» планеты на территории области.

«Везде пустыня»

В редакцию обратился читатель, который сообщил о кардинальном изменении ландшафта вблизи озёр Островитное и Псковянское Стругокрасненского района, а также на ряде других территорий поблизости. По его словам, леса вокруг водоёмов вырублены практически со всех сторон.

«Везде пустыня. А ведь из этого озера начинает брать исток река Пскова, на которой стоит город Псков. Проезжал я в эти места со стороны Пскова через деревню Княжицы и был поражен количеством штабелированной древесины при въезде в деревню. Создается впечатление, что люди (или нелюди) собрались выпилить весь Княжицкий бор (или уже выпилили)», - рассказал очевидец.

На дороге между деревнями Княжицы и Сосновка он обнаружил участок давно погибшего леса, который начал падать и создавать завалы из сухостоя. А посреди возвышался аншлаг, извещающий о том, что территория в аренде у местной лесопромышленной компании.

Следующий неприятный сюрприз ждал автора сообщения в Сосновке. «Не знаю, чем не угодила эта деревня людям, занимающимся лесозаготовками и их контролирующими, но, по-моему, ей угрожает опасность. Такого захламления продукцией лесозаготовок вблизи жилых построек я нигде не видел. В случае возгорания этого хлама её ждет судьба сибирских и алтайских деревень, погибших в огне лесных пожаров», - высказал опасения очевидец.

В пресс-службе прокуратуры Псковской области нам сообщили, что в настоящее время по данному факту проводится проверка. О её результатах будет известно позже.

Ранее в ведомстве сообщили о другом вопиющем случае. На землях лесного фонда на территории Полновского участкового лесничества в Гдовском районе были сняты почвы на площади 113 кв. м., уничтожены лесная подстилка и мох на 7 400 кв. м. Выяснилось, что земляные работы произвело ООО «Ресурс АТЭ», которое решило обустроить принадлежащую ему базу отдыха.

Своими неправомерными действиями компания причинила лесному фонду ущерб на сумму более 15 млн рублей. В целях его возмещения природоохранная прокуратура обратилась в суд.

В 2023 году было возбуждено 64 уголовных дела в сфере соблюдения требований лесного законодательства, 12 из них направлены в суд, рассказали в Псковской природоохранной межрайонной прокуратуре. Причиненный лесному фонду ущерб составил 58,8 млн рублей. В первом полугодии 2024 года возбуждено 13 уголовных дел, 8 направлены в суд, ущерб превысил 3 млн рублей. Нарушители привлекаются к уголовной ответственности с наказанием в виде штрафов и вплоть до лишения свободы.

В целом в прокуратуре отмечают снижение количества возбужденных уголовных дел данной категории.

В ведомстве добавили, что в текущем году также были выявлены нарушения правил лесовосстановления, которые на данный момент устранены, в деятельности нескольких арендаторов: ООО «Агролес», ООО «Авангард», ООО «Техстрой», СПК «Кудеверь».

Положительная динамика

На арендаторов приходится основной объём работ по лесовосстановлению. На территориях, свободных от аренды, деревья высаживают подведомственные учреждения регионального комитета по природным ресурсам и экологии: Псковский лесопитомник и Противопожарный лесной центр. Последний начал выполнять посадки ещё в апреле. Кроме того, учреждение ухаживает за ранее высаженными насаждениями, участвует в ежегодной международной акции «Сад памяти», в рамках которой в мае этого года только в Псковском районе было высажено 6 тысяч сосен на площади 2 га.

Всего в 2024 году в планах восстановить около 5,6 тысячи гектаров лесов на территории Псковской области. Работа в этом направлении ведётся по федеральному проекту «Сохранение лесов» национального проекта «Экология», который реализуется с 2018 года. За последние 5 лет наметилась положительная динамика - площадь восстановленных лесов в регионе выросла на 2,7 тысячи гектаров, а территорий, где велась вырубка или наблюдалась гибель насаждений, уменьшилась на 2,8 тысячи гектаров.

Общая площадь земель лесного фонда в Псковской области составляет почти 2,4 млн га, в том числе почти 650 тыс. га — это защитные леса, где запрещены сплошные рубки. К этим территориям относятся водоохранные зоны, зеленые зоны, лесопарки, а также леса вокруг глухариных токов. Площадь эксплуатационных лесов, где можно проводить сплошные рубки, составляет около 1,7 млн га.

Кроме того, в рамках профильного нацпроекта в текущем году регион намерен сократить площадь погибших лесных насаждений на треть - до 0,2 тыс. га. Для этого в лесничествах всех районов проведут специальные обследования лесов и санитарные вырубки поврежденной древесины, пострадавшей из-за погодных аномалий и активности насекомых-вредителей.

По данным филиала «Рослесозащиты» - Центра защиты леса Новгородской области, погибшие насаждения, гари, прогалины и пустыри занимают всего 10% площади, на которой высаживают лесные культуры. Фонд лесовосстановления в Псковской области на 90% состоит из вырубок.

Способ восстановления лесов напрямую зависит от причины их исчезновения. К примеру, работа на участках, пройденных огнём, ведется с учётом многих факторов: масштаба бедствия, характера пожара – был ли он верховой, низовой или торфяной, а также лесных пород, подвергшихся бедствию (лиственные растут быстрее, чем хвойные), времени года (восстановление после весеннего пожара будет идти тяжелее, чем после осеннего).

«Способ восстановления леса после пожара определяется при обследовании гарей, он может быть естественный или искусственный. При естественном лесовосстановлении на то, чтобы гарь обрела первоначальный вид, уйдет много времени, при посадке сеянцев процесс — при условии ухода в последующие пять-семь лет — пройдет намного быстрее», - рассказали в комитете по природным ресурсам и экологии.

В качестве примера специалисты привели лесной пожар, произошедший в Печорском лесничестве год назад. Тогда огонь уничтожил молодые сосны на площади 1,18 га. Этой весной работники противопожарного лесного центра подготовили почвы под лесные культуры, а сотрудники лесопитомника посадили новые деревья.

Зелень в городах

Недавно Рослесинфорг опубликовал данные, в соответствии с которыми все «лесные» показатели в 2024 году демонстрируют положительную динамику. В организации заявили, что слухи об истощении лесов в России сильно преувеличены. Тем более, что площадь особо ценных защитных территорий растёт, в то время как участки для промышленной заготовки древесины сокращаются. А площадь восстановленных лесных насаждений в целом по стране превышает объем вырубленных и погибших уже три года подряд.

Тем не менее, вопрос лесовосстановления и озеленения в целом всегда остро стоит на повестке. Беспокоит он и жителей городов, которые радеют за то, чтобы заселённые территории оставались зелёными.

В Пскове общественность уже неоднократно поднимала шум по поводу спила деревьев, который производится ежегодно по разным причинам. В частности, специалисты удаляют аварийные насаждения, падение которых может привести к неприятным и даже трагичным последствиям.

Работа по восстановлению зеленого фонда в городе тоже ведется, причём ежегодно. Однако по действующим нормативам сажать деревья не всегда можно в тех местах, где они росли до этого. Например, над инженерными коммуникациями. Ещё одна проблема — поливка: многие деревья не приживаются в первый год и засыхают.

Беспокоит горожан и судьба Корытовского лесопарка, где минувшей весной велось массовое уничтожение деревьев. Фотографии с пеньками и сучьями в центральной части лесного массива в редакцию прислал неравнодушный читатель.

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Инвестор, занимающийся обустройством этой территории, заверил, что речь шла только о спиле аварийных объектов и санитарной очистке. Однако прокуратура впоследствии возбудила уголовное дело по факту незаконной рубки почти полутораста сосен, берёз, осин и ясеней на участке, предназначенном для воспроизводства городских лесов.

«Неустановленным лицом осуществлен снос 141 дерева. Общий объем срубленных деревьев составил 125 м³. Незаконными действиями лица причинен ущерб в размере 7 747 484 руб. В настоящее время по данному уголовному делу ведется предварительное расследование», - сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Вырубки лесов в промышленных масштабах фиксируются во многих регионах России. «Чёрные лесорубы», не обеспокоенные проблемой обезлесения, ради собственной наживы губят природное богатство лесного фонда страны, что негативно сказывается на экологии и наносит ущерб бюджетам всех уровней. С нарушителями пытаются бороться, в том числе посредством ужесточения наказания за незаконную деятельность в лесных угодьях и путём лесовосстановления. Но работы в этом направлении ещё непочатый край, поэтому растительность в природных массивах и на городских территориях должна оставаться в зоне пристального внимания компетентных органов.

Ульяна Лаблюк