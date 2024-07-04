Общество

Великолукским осужденным рассказали о работе центра соцадаптации

Осужденные хозяйственного отряда СИЗО № 2 в Великих Луках встретились с представителями центра социальной адаптации «Другой формат». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Фото: пресс-службе УФСИН России по Псковской области

Встреча прошла в рамках реализации федерального закона «О пробации в Российской Федерации». Руководитель общественной организации Денис Пахомов и специалист Павел Райков встретились с лицами, отбывающими наказание в учреждении, и рассказали о том, чем занимается центр помощи, его основных задачах и возможностях.

Во время разговора гости пояснили, что центр оказывает помощь и поддержку людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в том числе и тем, кто освободился из мест лишения свободы. Сотрудники центра также помогают восстановить документы и социализироваться в обществе. Кроме этого, можно получить содействие в восстановлении после наркотической и алкогольной зависимости.

«Длительное пребывание в условиях полной изоляции от общества может негативно сказаться на процессе адаптации к условиям другим – свободы. Многим понадобится какая-то промежуточная ступень, которой как раз и станет наша организация», - отметили представители центра «Другой формат».

В завершение они привели примеры из личных практик и ответили на вопросы.