Общество

Андрей Беляев: Великие Луки - это город-труженик

Великие Луки - это рабочий город, город-труженик. Об этом глава городской администрации Андрей Беляев сообщил в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Великие Луки - это рабочий город, город-труженик. И у наших граждан специфика немножко другая. Псков все же областной город, государственный. Тут очень много государственных структур, и менталитет Пскова и Великих Лук немножко разный. Нужно ориентироваться на своих жителей, на свои, так скажем, исторические корни и свой менталитет для того, чтобы людям было удобнее. И чтобы это не наносило вред тому же муниципалитету», – рассказал Андрей Беляев.

Он уточнил, что у великолучан меньше времени на развлечения и праздники. Заводы работают в три смены, и люди тоже работают посменно, они больше заняты домом, бытом и семьей.

«Понятно, что хочется развлечений побольше. Недавно в Сети очень бурно ходили комментарии о том, что в городе Великие Луки не хватает кинотеатров. И вот сейчас инвестор планирует к концу года построить развлекательный центр в "Луки Парке"», – добавил Андрей Беляев.