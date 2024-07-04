Андрей Беляев: Великие Луки - это город-труженик

Великие Луки - это рабочий город, город-труженик. Об этом глава городской администрации Андрей Беляев сообщил в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Он уточнил, что у великолучан меньше времени на развлечения и праздники. Заводы работают в три смены, и люди тоже работают посменно, они больше заняты домом, бытом и семьей.
«Понятно, что хочется развлечений побольше. Недавно в Сети очень бурно ходили комментарии о том, что в городе Великие Луки не хватает кинотеатров. И вот сейчас инвестор планирует к концу года построить развлекательный центр в "Луки Парке"», – добавил Андрей Беляев.