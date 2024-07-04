Общество

Осужденные в исправительной колонии в Середке встретились с родными и близкими

День открытых дверей прошел ИК-4 УФСИН России по Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото здесь и далее: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

Прибывшие на встречу родственники смогли познакомиться с повседневной жизнью, бытом и досугом осужденных, а также пообщались с отбывающими наказание и задали вопросы администрации учреждения.

Перед посещением режимного объекта гостям провели инструктаж. Далее в сопровождении заместителя начальника ИК-4 Николая Антонова, сотрудников учреждения родственники посетили основные объекты жизнеобеспечения. Они побывали в жилом отряде, библиотеке, столовой, где ознакомились с меню и попробовали блюда, приготовленные на обед. Осмотрели убранство храма, действующего при учреждении.

В ходе посещения гостям также рассказали о правилах внутреннего распорядка и проводимых воспитательных мероприятиях. Завершился день открытых дверей совместным чаепитием и концертной программой, подготовленной осужденными, посещающими кружок художественной самодеятельности.