Общество

Врач рассказал, какое мороженое категорически нельзя покупать

Врач-диетолог Алексей Кабанов рассказал, как правильно изучать состав мороженого при покупке, а также перечислил самые опасные для организма добавки.

По словам специалиста, в первую очень нужно обращать внимание на количество сахара в продукте, пишет РИА Новости.

«Мороженое очень сладкий и одновременно жирный продукт, а сочетание животных жиров и сахара приводит к серьезным последствиям: повышается риск сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения, диабета, деменции», — заявил Кабанов.

Самыми опасными считаются Е-добавки:

эмульгаторы (соевый лецитин, Е476);

стабилизаторы (камедь рожкового дерева, гуаровая камедь, Е407);

глазирователь (Е904);

красители (Е150);

регуляторы кислотности (Е270, E331).

Чаще всего, как утверждает диетолог, их используют иностранные бренды.

«Если в составе более трех Е-добавок, то о натуральности можно забыть. Такое мороженое нельзя покупать. Перечисленные добавки вредны для желудочно-кишечного тракта, они притупляют чувствительность вкусовых рецепторов», — объяснил эксперт.

Кабанов рекомендует вегетарианское мороженое. «Оно на соевом молоке, протеиновой основе. Куда полезнее, чем классическое мороженое на сливках из коровьего молока», — подытожил Кабанов.