Общество

Алеся Михачева: У меня никогда ни с кем не было конкуренции

В Псковской городской Думе между депутатами хорошие рабочие отношения. Об этом депутат Псковской городской Думы по 2-му округу, директор АНО «Центр молодежи и общественных инициатив» Алеся Михачева сообщила в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«У меня никогда ни с кем не было конкуренции, я вам честно скажу. Каждый человек прекрасен по-своему и внутренние, и внешние. У нас сейчас в городской Думе очень дружный коллектив. Мы все дружны, включая и женщин, и мужчин, у нас очень хорошая команда, у нас очень хороший руководитель, который смог это все сделать, организовать», – рассказала Алеся Михачева.

Она отметила, что нередко обсуждает с коллегами как рабочие, так и личные вопросы.

«Все подряд обсуждаем, вот где находимся, что пришло, то и обсуждаем», – добавила Алеся Михачева.