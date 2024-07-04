Общество

Великолукские приставы помогли фирме вернуть задолженность по договору поставки

В отделении судебных приставов города Великие Луки находится исполнительное производство в отношении организации, которая занимается оптовой торговлей твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами.

Организация не оказала надлежащим образом услуги, что повлекло за собой вынесение судебного решения о взыскании имущественного характера в пользу юридического лица. Сумма задолженности составляла более 750 000 рублей, сообщили Псковской Ленте Новостей в УФССП России по Псковской области.

В качестве обеспечения исполнения требований исполнительного документа судебным приставом-исполнителем вынесено постановление об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в банке. Директор организации, понимая, что за невыполнение требований могут привлечь к административной ответственности, оплатил всю задолженность.

После распределения денежных средств исполнительное производство подлежит окончанию фактическим исполнением.