Общество

Свадьбу в славянском стиле сыграли в Великих Луках

Свадьбу с особым национальным колоритом в славянском стиле сыграли молодожены Олег Соловьев и Алина Башмакова в Великих Луках. Костюмы изготовлены своими руками с учётом старорусских свадебных традиций, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном комитете юстиции.

Фотографии: комитет юстиции Псковской области

«Отрадно, что молодёжь стала проявлять неподдельный интерес к старым традициям, которые органично вплетаются в современные традиции бракосочетания», - отметили в комитете.

Молодоженам пожелали счастливой семейной жизни, любви и взаимопонимания.