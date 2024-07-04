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Общество

Свадьбу в славянском стиле сыграли в Великих Луках

05.07.2024 20:55|ПсковКомментариев: 0

Свадьбу с особым национальным колоритом в славянском стиле сыграли молодожены Олег Соловьев и Алина Башмакова в Великих Луках. Костюмы изготовлены своими руками с учётом старорусских свадебных традиций, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном комитете юстиции.

Фотографии: комитет юстиции Псковской области

«Отрадно, что молодёжь стала проявлять неподдельный интерес к старым традициям, которые органично вплетаются в современные традиции бракосочетания», - отметили в комитете.

Молодоженам пожелали счастливой семейной жизни, любви и взаимопонимания.

Источник: Псковская Лента Новостей
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