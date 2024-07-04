Общество

56 человек отравились в кафе в Бурятии, 18 госпитализированы

На больничной койке после посещения кафе в бурятском Гусиноозерске находятся 18 человек, 13 из них – дети. Всего за медицинской помощью обратились 56 пострадавших. Такие данные приводит РИА Новости со ссылкой на главу республиканского минздрава Евгению Дулупову.

Госпитализированные находятся в состоянии средней тяжести. У жертв общепита диагностирован острый гастроэнтерит неуточненной этиологии

Свои проверки по факту отравления уже инициировали прокуратура и Следственный комитет. По предварительным данным, все инфицированные оформили заказ в точке общепита «Мастер роллов».

В середине июня более 150 человек в Москве, Казани и Нижнем Новгороде подхватили ботулизм после употребления в пищу готовой еды из сервисов доставки. Причиной специалисты назвали консервированную фасоль, заказанную предприятиями питания у одного и того же поставщика. Проведенные проверки показали, что фасовка фасоли производилась в антисанитарных условиях посреди мусорной свалки.