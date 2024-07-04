Общество

Мальчики в июне проиграли битву полов в псковском роддоме

В Псковском перинатальном центре за июнь родились 253 малыша. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в учреждении, на свет появились 124 мальчика и 129 девочек.

«Мы благодарим вас за доверие и возможность быть причастными к такому счастливому и значимому событию в вашей жизни, - обратились медики к родителям. - Искренне поздравляем новоиспеченных родителей с волшебным пополнением в семье. Желаем вам крепкого здоровья, терпения и любви. Пусть каждый день будет наполнен нежностью и самыми светлыми эмоциями».

Сотрудники Перинатального центра призвали псковичей приходить к ним за счастьем.