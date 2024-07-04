Общество

Псковские депутаты приняли участие в празднике Купалье в Республике Беларусь

Вице-спикеры Псковского областного Собрания депутатов Игорь Дитрих и Армен Мнацаканян приняли участие в республиканском празднике Купалье – 2024 «Александрия собирает друзей» по приглашению руководства Могилевского областного Совета депутатов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Собрания.

Фото здесь и далее: пресс-служба Могилёвского областного Совета депутатов, официальный портал Президента Республики Беларусь, Belta.by, sb.by

Масштабное мероприятие на малой родине президента Республики Беларусь Александра Лукашенко ежегодно собирает в Шкловском районе делегации всех областей Беларуси, из регионов России и стран СНГ. В этом году праздник отметили в 15-й раз.

В рамках визита псковских депутатов, который проходит уже через неделю после подписания соглашения о сотрудничестве между законодательными органами Псковской и Могилёвской областей, состоялась встреча Игоря Дитриха, Армена Мнацаканяна и председателя Могилёвского областного Совета депутатов Александра Горошкина.

На заседании, собравшем представителей заксобраний российских регионов, установивших рабочие взаимоотношения с могилёвскими коллегами, Игорь Дитрих передал тёплое приветствие спикера Александра Котова и в знак дружбы и добрых намерений вручил Александру Горошкину от имени Собрания памятный подарок – миниатюрную кованую копию символического колокола, установленного в центре Пскова на средства псковских депутатов.

В программу Купалья включены мероприятия, посвященные 80-летию освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков, музейные экспозиции, театрализованные постановки, выступления творческих коллективов Беларуси и России, работа интерактивных площадок, открытый силовой турнир Могилевской области по пауэрлифтингу, парашютисты развернули в небе флаги двух государств.

Вечером, во время гала-концерта, перед гостями выступил президент Республики Беларусь Александр Лукашенко. Завершился праздник фейерверком и купальским костром.