Общество

Псковские курсанты узнали историю возникновения Дня семьи, любви и верности

«Семья – единство помыслов и дел» – так называлась литературная встреча с курсантами, организованная женсоветом Псковского филиала Университета ФСИН России совместно с областной универсальной научной библиотекой имени В. Я. Курбатова и приуроченная к Году семьи. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе учебного заведения.

Фото здесь и далее: Псковский филиал Университета ФСИН России

Заведующая отделом абонемента библиотеки Светлана Галактионова напомнила, что дата праздника 8 июля выбрана не случайно: она совпадает с памятным днем святых Петра и Февронии Муромских, о благочестивом супружестве которых рассказывается в повести, написанной в XVI веке монахом Ермолаем-Еразмом. Однако это не только православный праздник, но и светский, который стали отмечать с 2008 года как День семьи, любви и верности, выбрав символом его цветок ромашку и изготовив медаль, которую вручают лучшим семьям.

Ведущая мероприятия предложила вспомнить о семейных парах русских писателей, кому бы и сейчас можно было бы вручить такую медаль.

«Корней Чуковский и Мария Гольдфельд, Михаил и Мария Шолоховы, Борис и Зоря Васильевы пронесли любовь к друг другу через всю совместную жизнь, через радости и горести, через испытания и передали семейные ценности своим детям и внукам», – отметила сотрудник научной библиотеки.

В завершение встречи женсовет образовательной организации вручил Светлане Галактионовой благодарственное письмо за многолетнее плодотворное сотрудничество и помощь в организации мероприятий образовательной и культурной направленности в курсантской среде.